Las notas del GP de Barcelona: Hamilton lidera y ni Alonso ni Sainz entran en el top-10

Según los expertos, Lewis Hamilton fue el piloto que más destacó en Montmeló y ninguno de los dos españoles entró en los diez mejores del fin de semana.

El GP de Barcelona-Catalunya marcó un antes y un después en la temporada. Por un lado, Lewis Hamilton consiguió su primera victoria en Ferrari y la primera de un equipo que no sea Mercedes en 2026.

Además, Kimi Antonelli abandonó por primera vez en toda la temporada y eso hizo que el piloto británico se quedara a 41 puntos del liderato. Este gran resultado le ha servido a Hamilton para liderar los clásicos 'Power Rankings' del fin de semana en Montmeló.

Estos 'Power Rankings' se realizan en todos los grandes premios, donde cinco expertos de la Fórmula 1 ponen nota al fin de semana de los pilotos. El siete veces campeón del mundo se llevó la nota más alta con un 10 y firmando un gran premio perfecto.

Por detrás, hay un cuádruple empate por la segunda posición entre Lando Norris (que terminó 3º), George Russell (2º), Antonelli y Pierre Gasly (7º) con una nota de 8.3.

Max Verstappen se sitúa por detrás de estos pilotos con un 8.0, en un fin de semana complicado para Red Bull con su compañero de equipo Isack Hadjar cerrando el top-10 con un 6.8.

Por detrás de 'Mad Max', vienen Liam Lawson con un 7.8, Nico Hulkenberg con un 7.3 y Franco Colapinto con una nota de 7.0. Arvid Lindblad cierra el top del GP de Barcelona-Catalunya junto a Hadjar, con ese 6.8.

Ninguno de los dos pilotos españoles están en la lista de mejores pilotos del primer fin de semana de gran premio en España. Carlos Sainz no lo tuvo fácil terminando en 12ª posición, mientras que Fernando Alonso abandonó por un problema en su Aston Martin.

Así va la clasificación general de los 'Power Rankings' 2026

En la clasificación general y a pesar de su abandono, Antonelli sigue líder con una nota de 9.1, seguido de Hamilton con un 8.3 y de Gasly justo por detrás, con un 8.1.

Lawson sube al sexto lugar con un 7.4 con un Norris que se mete en el top-10 de estos 'rankings' por primera vez con un 7.2. Con esa misma nota, Colapinto sube tres posiciones y Leclerc pierde una.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido