Sainz, sorprendido con el nuevo circuito de Madring: "Me impresionó mucho que la Fórmula 1..."

El piloto español habla en la presentación del circuito madrileño sobre el nuevo trazado que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre.

El estreno del circuito de Madring está cada vez más cerca. Apenas unos días después del GP de Barcelona-Catalunya, la Fórmula 1 ya se empieza a preparar para el segundo gran premio que habrá en España esta temporada.

El nuevo trazado madrileño ya se ha presentado de forma oficial este martes y su embajador, Carlos Sainz, ha hablado sobre cuales podrían ser las claves del Madring: "¿Adelantar? Sí se podrá. Está el claro punto de la curva 1, el claro punto de la curva 4 por el final de la recta atrás, que es una recta a un kilómetro, que normalmente con los motores de este año debería ser bastante fácil de adelantar".

"Creo que es un trazado que al tener frenadas muy fuertes y que preceden las rectas largas, creo que no va a haber tantos problemas de superclipping y de energía. Los problemas principales que tenemos con los coches de este año es cuando hay curvas largas seguidas de curvas largas seguidas de rectas largas, entonces no es cuando no puedes recuperar la energía", comentó Sainz, según recoge 'Mundo Deportivo'.

Aunque lo que más ha sorprendido al piloto de Williams ha sido la curva peraltada 'La Monumental': "Es una curva que sí te va a permitir escoger diferentes líneas, arriba o abajo. Obviamente la línea principal será por la zona de abajo, la zona peraltada, pero para hacer menos distancia".

"Es una curva que a mí, desde el momento en que la vi diseñada, me impresionó mucho que la Fórmula 1 se animase a autorizar este tipo de curva en el calendario. Le da carácter al circuito y personalidad", concluyó Sainz.

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