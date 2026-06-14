Las lágrimas de Hamilton tras ganar su primera carrera con Ferrari

El británico no pudo contener las lágrimas desde el podio viendo a su equipo celebrar el primer triunfo de su etapa en Maranello. Todo después de una temporada de debut para olvidar.

Ha sido la victoria 106 de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 y, sin embargo, la recordará como una de las mejores. El heptacampeón del mundo se ha llevado el triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya imponiéndose a los dos Mercedes.

El británico aprovechó el Safety Car provocado por Fernando Alonso para asaltar el liderato de la carrera y, a partir de ahí, aguantó la posición con mucha fortaleza. Lewis no pudo evitar emocionarse en la ceremonia del podio.

El momento con su equipo, a quién dedicó el triunfo y agradeció infinitamente su trabajo, fue el detonante de unas lágrimas que, sin duda, son unas de las más especiales que Hamilton ha vivido como piloto de Fórmula 1.

2025 fue un absoluto infierno para él. Llegó para cumplir un sueño con Ferrari que se terminó convirtiendo en una auténtica pesadilla. El británico no era competitivo y, lo peor, no era rápido.

Con su primera victoria en Ferrari, Hamilton se lleva una alegría tremenda y, además, consigue quitarse un peso de encima tremendo después de un comienzo con la escudería en el que incluso se llegó a especular con que su carrera en la Fórmula 1 había llegado a su fin.