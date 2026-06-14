Sorprendente 'dardo' de Russell a Mercedes tras el Gran Premio de Barcelona: "Deberíamos haber..."

Russell se desmarca de una guerra en Mercedes y apunta a una "batalla consigo mismo"

El británico, a pesar del segundo puesto, cree que se debería haber ideado de otra manera la estrategia que se marcó desde la escudería germana.

George Russell venía atravesando un duro momento de la temporada. El británico no pudo sumar puntos en Mónaco debido a una dura sanción que le relegó a la decimocuarta posición. Kimi Antonelli, compañero de equipo y gran rival por el Mundial, vivía una realidad completamente distinta sumando su quinto triunfo consecutivo.

En Barcelona, las situaciones han cambiado de manera considerable. Esta vez ha sido el joven Kimi quien se ha topado con la mala suerte. Su monoplaza se ha parado a pocas vueltas del final cuando justo había conseguido adelantar a Russell en la pelea por la segunda plaza.

El británico, que ha cruzado la línea de meta en segundo lugar, ha conseguido volver a una buena dinámica. Sin embargo, ha dejado un curioso 'dardo' a su equipo debido a la estrategia que se ha ideado desde Mercedes.

George ha mostrado su descontento con la gestión de las paradas: "Me pareció que entramos en boxes muy pronto. Lewis se comprometió a hacer tres paradas., y es algo que quiero comentar con el equipo, porque al principio estaba gestionando bastante bien y aún así conseguía ampliar la ventaja sobre Lewis.

"Y luego, pensé que en realidad habíamos cambiado a tres paradas, cuando me dijeron que nos quedábamos en dos. Sí, fue todo un reto!, ha reconocido Russell en declaraciones que ha recogido 'Motorsport'.