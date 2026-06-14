Hulkenberg no olvida: 'palo' a Sainz por su accidente en Mónaco

El piloto de Audi habla sobre su accidente con el piloto madrileño que dejó a Carlos fuera de combate y al alemán sin puntos, en una carrera en la que tuvo que pelear contra los Williams.

El pasado GP de Mónaco estuvo cargado de polémica. La carrera en el Principado tuvo mucha acción en pista y como viene siendo habitual en este circuito, muchas estrategias en las paradas en boxes.

El circuito monegasco siempre se ha caracterizado por su dificultad para adelantar y a lo largo de los años se ha visto distintas estrategias para mantener la posición. Williams apostó por utilizar una técnica de bloqueo con Alex Albon, para que Carlos Sainz pudiera salir por delante del grupo.

Esto es algo que ha enfadado mucho a pilotos como Nico Hülkenberg. El piloto alemán tenía una gran oportunidad de sumar puntos en Mónaco pero después de quedarse por detrás de Albon, la posibilidad de entrar en el top-10 se complicó.

Ahora, la Fórmula 1 ha llegado a Barcelona y el piloto de Audi no ha dudado en hablar de esta situación criticando a la FIA. "Cualquier otro equipo habría hecho exactamente lo mismo, así que esto no va dirigido a Williams. Pero la FIA debería idear alguna medida para prevenir o prohibir este tipo de cosas en el futuro. Es simplemente lamentable y poco deportivo", comentó Hülkenberg, según recoge 'Auto Motor und Sport'.

Poco después apareció la bandera roja. La resalida volvió a abrir la oportunidad de conseguir puntos y Hülkenberg se volvió a encontrar con los Williams. El alemán intentó adelantar a Sainz y chocó con el piloto español dejándolo fuera de combate. Tras esto, el número '27' recibió una penalización y se quedó sin la posibilidad de puntuar.

Sin embargo, el piloto de Audi cree que Sainz pudo hacer algo más por evitar el accidente: "Me quedé sin espacio. Carlos iba por fuera y sabía que los coches iban más apilados que uno al lado del otro. Dio un volantazo brusco hacia la pista, y fue entonces cuando mi neumático delantero lo golpeó y chocamos. Podría haberse salvado tomando una trazada más amplia. Para mí fue una lástima y un incidente de carrera".

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