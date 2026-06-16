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"Dando un salto..."

El momento en el que Fernando Alonso abandonó en Barcelona: así fue su mensaje por radio

Su ingeniero de pista le pidió por radio que saliera del coche saltando, sin tocarlo: "Fernando, para el coche, por favor".

Fernando Alonso Fernando AlonsolaSexta

Otro desastre para Aston Martin en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Fernando Alonso tuvo que abandonar por un problema en una batería que era nueva, que acababa de estrenar en la carrera.

Su ingeniero se lo comunicó por la radio pidiéndole que no tocara el coche al bajarse: "Fernando, para el coche, por favor. Para el coche en la pista. Tenemos un problema. Por favor, para el coche. Lo siento. Para el coche en un sitio seguro. Salta fuera del coche, por favor".

Y así reaccionó Fernando: "Recibido. Pongo neutral y salto".

¿Y las mejoras?

¿Cuándo llegarán las ansiadas mejoras? Fernando Alonso dijo que no habría nuevo coche hasta después del verano, pero Lance Stroll no está de acuerdo: "Pueden llegar en Spa o en Budapest...".

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