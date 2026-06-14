¿Ha destronado Hamilton a Leclerc en Ferrari? El monegasco, hundido

El piloto siete veces campeón del mundo logra la primera victoria de Ferrari en Fórmula 1 desde la temporada 2024 y se mete de lleno en la batalla por el Mundial.

Lewis Hamilton ha conseguido su primera victoria en Ferrari tras casi temporada y media en el equipo. En una carrera perfecta del británico, la estrategia fue clave para lograr el triunfo. Sin embargo, desde que Lewis llegó a Maranello, siempre había sido Leclerc el que lideraba al equipo.

Sin embargo, Charles no gana desde el año 2024, por lo que, desde que ambos comparten garaje, solo Hamilton ha logrado ganar una carrera. Y esto se produce en medio de uno de los peores momentos para el monegasco.

Tras un GP de Mónaco para olvidar, en Barcelona tampoco empezó con buen pie. Se fue al muro en la clasificación y en carrera ha estado muy lejos del ritmo de Lewis Hamilton. Además, el británico se mete de lleno en la batalla por el Mundial, mientras que Leclerc está bastante más atrás en la clasificación.

Tras un 2025 en el que Hamilton sufrió de lo lindo, parece que por fin ha vuelto a reencontrarse: "Me he preparado tan duro para estar aquí hoy. El equipo me ha dado la confianza y estamos viendo como todo está dando su fruto. Adoro lo que hago. No hay mejor sentimiento que pilotar un F1".

"Queda mucho por delante, pero vamos a seguir reduciendo la diferencia. Sin duda, esto no ha acabado aún. Empecé un sueño que parecía imposible. El equipo me levantaba una y otra vez. Esta victoria es algo distinto. Siempre he visto a Ferrari tener éxito y me preguntaba qué sería ganar con este coche y ha pasado. Espero que sea la primera de varias. Forza Ferrari", concluyó.

Sin embargo, Leclerc no se ha mostrado tan satisfecho: "Fred Vasseur se merece esta victoria tanto como todo el equipo, que ha trabajado muy duro, y me alegro mucho por ellos, pero sin duda el sentimiento principal que tendré al llegar a casa es de decepción".

"Bueno, es genial para el equipo, es genial para Lewis; Ferrari ha estado trabajando a tope para traer mejoras y parece que está funcionando bien, así que ahora tengo que estar con él ahí arriba, algo que no ha sido el caso", añadió.