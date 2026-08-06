Ayuso vuelve a mentir al afirmar que Planifica Madrid hace compraventas "todo el año": en todo su mandato solo ha comprado dos inmuebles

Los detalles Desde 2020, la empresa pública solo ha comprado el edificio que alberga su propia sede social, en el barrio de Tetuán, y la casa del poeta Vicente Aleixandre, en Chamberí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justificó la compra de un ático de lujo por más de seis millones de euros, argumentando que Planifica Madrid se dedica a la compra y venta de inmuebles. Sin embargo, según documentos a los que ha accedido laSexta, desde 2019, esta empresa pública ha adquirido solo dos propiedades: su sede social en Tetuán por 7,74 millones de euros y la casa del poeta Vicente Aleixandre en Chamberí por 3,2 millones, destinada a convertirse en museo. Además, desde 2019, solo ha vendido una propiedad. Los documentos oficiales indican que su actividad principal es la gestión y mantenimiento de edificios y suelos, no la compraventa.

"Planifica Madrid compra y vende inmuebles a lo largo de todo el año". Es la explicación que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio a la adquisición por más de seis millones de euros del famoso ático de lujo de uso residencial con la que la empresa patrimonial de la administración regional para, teóricamente, que fuese utilizado como su oficina durante las obras de la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol.

No obstante, los datos revelan una realidad muy distinta. Según las cuentas de Planifica Madrid, a las que ha tenido acceso laSexta, la compañía pública tan solo ha comprado dos propiedades inmobiliarias desde que Ayuso llegó al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2019.

La primera adquisición fue la propia sede social de Planifica Madrid, ubicada en la calle Edgar Neville, en el distrito capitalino de Tetuán. Este inmueble fue comprado en 2022 por 7,74 millones de euros, según acreditan los documentos oficiales.

La segunda y última compra de esta empresa pública antes del famoso ático de Ayuso fue Velintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandre. Esta vivienda, situada en el distrito de Chamberí, junto a Ciudad Universitaria, se adquirió mediante subasta judicial por 3,2 millones de euros con el objetivo de que el año que viene se convierta en un museo para conmemorar el centenario de la Generación del 27.

Además, Planifica Madrid solo ha vendido una propiedad en los últimos seis años. Se trata de un lote de inmuebles situado en el número 6 de la calle Santa Catalina, en el barrio de Cortes, que fue puesto a la venta en agosto de 2025 por un importe de 26.481.595,99 euros.

Planifica Madrid no tiene la compraventa como actividad principal

Los propios documentos oficiales de Planifica Madrid también desmienten a Ayuso cuanto a las funciones de Planifica Madrid, pues en sus presupuestos de 2025 se detalla que su actividad principal es "la gestión y mantenimiento de edificios propios y la gestión y comercialización de los suelos que la empresa tiene en cartera tanto finalista como suelo por desarrollar, así como la gestión de los Consorcios Urbanísticos que tiene encomendados".

Actualmente, Planifica Madrid dispone de doce propiedades a su nombre. La mayor parte de ellos son edificios que albergan las distintas consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid y varios organismos dependientes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

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