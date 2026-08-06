El PP avisa a Vox y dice que aceptarán el reparto de menores migrantes de Ceuta: "Las CCAA cumplirán la ley"

La otra cara El giro del PP, que hasta ahora había hecho equilibrismos para no dinamitar su relación con Vox en los gobiernos autonómicos, choca de frente con los de Abascal, que se niegan en rotundo a aceptar el reparto de menores

Hace una semana, más de 70.000 personas llegaron a Ceuta a nado desde Marruecos, generando una crisis migratoria sin precedentes. Aunque muchos han regresado a sus países, miles de menores siguen en Ceuta, desbordando a la ciudad. El Partido Popular (PP) enfrenta el dilema de cumplir con la ley, que exige repartir a los menores entre comunidades autónomas, mientras intenta mantener sus pactos con Vox, que se opone a esta medida. El PP busca alternativas, como la reunificación familiar, mientras Vox y Junts rechazan acoger menores. La situación ha generado tensiones políticas y críticas al Gobierno central.

Una semana ha pasado desde que más de 70.000 personas entrasen a Ceuta a nado. Desde que llegasen a través del mar previo paso por Marruecos en una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes. Ahora, con la gran mayoría de vuelta a sus países de origen, en las calles ceutíes siguen quedando miles de menores que tienen desbordada a la ciudad autónoma. Que hacen que el PP se enfrente a una decisión.

Una que parece han tomado ya. Ante tal posible disyuntiva, Elías Bendodo ha reafirmado la intención de los 'populares' de "cumplir con la ley en relación a los menores migrantes, en una cuestión que dice "está dentro" de los pactos de gobierno que tienen con Vox.

"En esos documentos se habla de que se cumplirá con la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá, en esta ocasión también", ha afirmado.

Bendodo ha responsabilizado al Gobierno del "problema" migratorio, señalando "la inestabilidad y debilidad" del Ejecutivo: "Son quienes tienen que resolver esta situación. Que no echen la pelota a las comunidades. Es un problema de seguridad y de inmigración ocasionados por ellos".

"Desde el PP lo que decimos es que todos los que entren ilegalmente, legalmente han de irse", ha expuesto.

¿Qué dicen los pactos? ¿Y la ley?

¿Y qué dicen exactamente esos pactos con Vox? El texto firmado con la ultraderecha en materia migratoria habla de "repatriaciones y retornos efectivos de menores con sus padres" y la "oposición por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto".

En ese sentido, lo que la ley rige es que sean las comunidades autónomas los que se repartan a los menores. Algo similar a lo sucedido en 2024 cuando, después de lo sucedido en las Islas Canarias, la ultraderecha salió de los gobiernos que tenía con la formación de Feijóo abocando a comunidades como Aragón y Extremadura a unas elecciones anticipadas.

"Entiendo a mis compañeros del PP, pero ahora mismo hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto con el que cumplir, te guste o no", ha apuntado Juan José Imbroda, presidente 'popular' de Melilla, en la Cadena Ser.

El PP tira de la "reunificación familiar"

La postura del PP, eso sí, ha sido más que ambigua. Tirando de equilibrismos para no dinamitar sus gobiernos con Vox. Porque mientras unos dicen que van a cumplir con la ley otros apuntan también al "convenio suscrito con Marruecos en 2007" y a la llamada reagrupación familiar. Así lo ha hecho, por ejemplo, Ester Muñoz en redes sociales.

"El interés superior del menor es retornar con su familia", apunta, citando al artículo 2.3 y al 5.2: "Favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social. Las partes contratantes del acuerdo colaborarán para garantizar las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela".

En eso están. En esa postura que también defiende Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: "Me parece incomprensible lo que está pasando. Lo lógico es que los menores vuelvan a sus casas. Cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos".

Otros, como Miguel Tellado, apunta además al Gobierno: "Es un problema de seguridad nacional. Ha entrado en Ceuta una avalancha de 70.000 personas y son responsables de que, por donde han entrado, vuelvan a salir".

Vox dice "de ninguna manera"

Por ley no se puede 'devolver en caliente'. Por ley, esa que dicen que van a cumplir, al estar Ceuta desbordada son el resto de comunidades autónomas las que han de participar en el reparto de menores. Sin embargo, desde Aragón, Extremadura y Castilla y León ya han adelantado que van a hacer todo lo posible para no acoger a un solo menor.

"No vamos a contribuir de ninguna manera a este reparto de menores, que es contribuir y ser partícipe de esta nefasta política migratoria del PSOE", ha dicho Óscar Fernández, de Vox en Extremadura.

Desde Andalucía, con Manuel Gavira, lo mismo. El miembro de la formación de Abascal ya ha avanzado que no van a participar en el reparto y que los menores han de ser devueltos con sus padres.

Así pues, el PP está haciendo equilibrismos en una fina línea en la que está por un lado el cumplimiento de la ley y por otro sus pactos con Vox. Porque en 2024, con Canarias, la aceptación del reparto hizo que salieran de sus gobiernos. Así lo avisó Abascal y así lo hizo.

Ahora, de nuevo en varios ejecutivos 'populares', han llevado a los pactos con el PP esa conocida como prioridad nacional, forzando a los de Génova a endurecer su posición en materia migratoria.

Junts también dice 'no'

Pero no solo en Vox rechazan acoger menores. En Cataluña, Junts también dice 'no' a la petición de auxilio Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que ha reclamado solidaridad al resto de territorios.

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