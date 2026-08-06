Trump, al ataque contra El-Sayed tras su victoria en las primarias demócratas en Michigan: "Es un perdedor comunista que odia a los judíos"

¿Qué ha dicho? En redes sociales, el presidente de EEUU ha sacado toda su artillería afirmando que su triunfo "es una gran noticia para el Partido Republicano". "¡Las políticas descabelladas de los demócratas solo van a empeorar!", ha exclamado.

Abdul El-Sayed será el candidato del Partido Demócrata al Senado por el estado de Michigan. Así será, así es, después de que el progresista se impusiera por apenas 15.000 votos a la moderada Haley Stevens en una votación vista como clave en la organización de cara a los comicios legislativos de noviembre. Claro está, la reacción de Donald Trump no se ha hecho esperar.

El presidente, que ya vio en su día cómo en Nueva York la alcaldía fue para Zohran Mamdani, tiene ahora a un nuevo adversario en el estado clave de Michigan. Una vez consumada su victoria, el republicano ha sacado toda su artillería contra El-Sayed, al que califica de "perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel".

Así lo ha dicho en 'Truth Social', donde ha tildado la victoria de El-Sayed como una "gran noticia para el Partido Republicano": "Es un perdedor comunista que odia a los judíos e Israel. Es el ganador en su contienda contra la socialista Stevens".

"Como de costumbre, las encuestas han fallado. Nadie se esperaba que a ella le fuera tan bien. ¡Ahora, las políticas descabelladas de los demócratas tan solo van a empeorar!", ha vaticinado Trump.

"¡Puro Tercer Mundo!"

Anteriormente, ya había puesto en duda la integridad de las elecciones en Michigan: "El condado de Wayne, en Detroit, es una de las zonas electorales más corruptas de EEUU. ¡Es puro Tercer Mundo!"

Lo cierto es que este tipo de reacciones era algo que El-Sayed, crítico en su campaña con Israel por su genocidio en Gaza, ya se esperaba. "Entienden que la única forma en la que nos pueden ganar es arrastrarnos al barro".

"Mi nombre no está subiendo los precios. Mi nombre no nos está llevando a la guerra. Mi nombre no es la razón por la que no podéis pagar en el supermercado", ha expresado El-Sayed.

Respaldado por nombres como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, El-Sayed ha apuntado ya a los comicios de noviembre en los que se enfrentará a Mike Rogers: "Es un cobarde. Si quieres a un senador que le lama las botas a alguien, perfecto. Vota a Rogers. Si quieres a un senador que haga frente a Trump, esta es tu opción".

"Las cosas que nos unen son mucho más grandes que las que nos dividen. En palabras de Muhammad Ali, hemos sacudido al mundo", ha expresado ante sus seguidores.

El mayor éxito del ala izquierdista

Stevens contaba con el respaldo de Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, y de Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, quienes decían que su historial moderado y su experiencia ganando en un distrito suburbano la convertían en la opción más segura para las generales.

El triunfo de El-Sayed es el mayor éxito del ala izquierdas del partido, en un año marcado por victorias demócratas 'antiestablishment'.

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