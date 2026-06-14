El primer drama para Antonelli: su Mercedes se queda parado justo después de adelantar a Russell

El primer drama para Antonelli: su Mercedes se queda parado y Hamilton le recorta 25 puntos

El piloto italiano abandona por primera vez en la temporada y Hamilton, su principal perseguidor en el Mundial, logra una victoria histórica que le deja a 41 puntos del liderato.

Kimi Antonellino ha tenido un buen GP de Barcelona-Catalunya. Después de cinco victorias consecutivas, el piloto italiano llegaba a Montmeló con ganas de ampliar el liderato en el Mundial y de seguir haciendo historia con tan solo 19 años.

Sin embargo, al de Mercedes le ha tocado sufrir este fin de semana. Antonelli salía tercero después de que su compañero de equipo, George Russell, y de que Lewis Hamilton le ganaran la partida en clasificación.

En carrera, Kimi estuvo peleando con Russell por la segunda posición hasta que en la vuelta 61, el número '12' adelantó a su compañero de equipo. Russell se intentó defender pero el joven piloto de Mercedes consiguió rebasarle por el interior de la curva 1.

Aunque el drama para Antonelli llegó poco después. Mientras rodaba en la segunda plaza y a falta de cuatro vueltas para el final, el Mercedes del italiano se paró y tuvo que abandonar la carrera.

El resultado no pudo ser peor para Kimi. El boloñés sumó el primer cero de la temporada y Hamilton le recortó 25 puntos en el Mundial colocándose a 41 del liderato.

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