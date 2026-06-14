Insólito: Alonso y Aston Martin le dan a Hamilton la victoria en Barcelona

El piloto español se paró en la curva 9 y provocó un Virtual Safety Car que hizo que el británico perdiera menos tiempo en la parada y pudiera ganar la carrera.

Lewis Hamilton ha escrito un capítulo más en los libros de historia de la Fórmula 1. El piloto británico ha conseguido su primera victoria con Ferrari en el GP de Barcelona-Catalunya y se ha convertido en el piloto que más veces ha ganado en el circuito de Montmeló con siete triunfos.

El heptacampeón del mundo ha logrado subir a lo más alto del podio en una carrera en la que la fortuna ha sido clave. El Aston Martin de Fernando Alonso se paró en la vuelta 40 debido a un problema en el coche del asturiano. Un incidente que provocó el Virtual Safety Car y eso benefició mucho a Hamilton.

El piloto británico rodaba primero pero con una parada en boxes pendiente. Fue entonces cuándo salió el coche de seguridad virtual que ralentizó la carrera, y el piloto de Ferrari pudo reducir el tiempo de su parada a la mitad.

Algo que hizo que Hamilton saliera por delante de los Mercedes y pudiera abrir hueco para llevarse la victoria. Bien es cierto que si el número '44' no se hubiese beneficiado de esta situación es muy probable que también se hubiera llevado la victoria, ya que ha mostrado un ritmo brutal durante todo el fin de semana.

Aunque eso nunca se podrá saber y la realidad es que la bandera amarilla provocada por Fernando ha ayudado a que el piloto más laureado de la historia haya conseguido su primera victoria con el equipo italiano, y la número 106 de su carrera deportiva.

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