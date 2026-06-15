Verstappen empieza a aceptar la realidad: "No vamos a resolver esto..."

El piloto neerlandés habla sobre los problemas de su Red Bull tras un GP de Barcelona-Catalunya en el que estuvo desaparecido.

El GP de Barcelona-Catalunya volvió a mostrar la realidad del equipo Red Bull. Max Verstappen estuvo muy por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren en un fin de semana en que al RB22 del cuatro veces campeón del mundo parecía faltarle algo de ritmo.

Tras la carrera, el piloto de Red Bull habló sobre los problemas de su coche: "Simplemente nos falta un poco en todos los aspectos. No es que haya una sola cosa que nos frene y creo que sin duda nos falta algo en las curvas rápidas. Son sobre todo los circuitos con una alta carga energética para los neumáticos y mucha degradación donde seguimos teniendo carencias".

"Creo que, en este momento, simplemente tenemos el cuarto coche más rápido. Eso no va a cambiar de repente en los próximos circuitos. A menos, claro está, que se consiga un plus de rendimiento. No vamos a resolver esto solo cambiando la configuración", comentó el piloto neerlandés, según recoge 'Motorsport'.

Sin embargo, el cuatro veces campeón del mundo confía en que la escudería austriaca pueda dar un paso hacia delante con las mejoras. "En general, se trata de encontrar más rendimiento y de aportar mejores actualizaciones. Estamos trabajando duro en ello. Esa es la historia de esta temporada, quien introduce mejoras, da un paso adelante. Al final, todo depende de quién consiga la mayor mejora", concluyó Verstappen.

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