El temor de Lando Norris con el potencial de Ferrari: "Si mejoran el motor..."

El vigente campeón de la Fórmula 1 se ha mostrado preocupado ante el avance de los italianos en el campeonato, sobre todo tras el triunfo de Hamilton, y prevé que mejoren su rendimiento.

Ferrari ha dado un golpe en la mesa y ha reforzado su condición de candidato al título de campeón de la Fórmula 1. La victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona-Catalunya ha supuesto un cambio en la clasificación, y los italianos llegan a la mitad de la temporada con fuerza.

Tal es el rendimiento de los de Maranello, que incluso un campeón del mundo ha confesado su temor por las mejoras que podrían desarrollar los italianos con las ayudas del sistema ADUO. "Tenemos suerte de que Ferrari no tenga un motor mejor ahora mismo. Si consiguen mejorar el motor, avergonzarán a todos", asegura Lando Norris, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Si tuvieran un motor mejor, estarían dominando. Son la referencia de la parrilla en paso por curva. No estamos ni cerca de ellos. Esa es la realidad. Estamos muy, muy lejos de donde necesitamos estar", añade el vigente campeón del mundo, señalando la diferencia entre Ferrari y su escudería.

Además, el piloto de McLaren ha destacado en qué puntos son más fuertes los de 'Il Cavallino Rampante', tras su última victoria. "Creo que Ferrari ha dado un gran paso adelante este fin de semana. Siempre han sido increíblemente rápidos en las curvas y, en un día como hoy, donde necesitabas carga aerodinámica y agarre para proteger los neumáticos, tenían una gran ventaja", añade Norris.

Por último, el británico ha lamentado la notable diferencia que existe entre el rendimiento de Ferrari y su equipo, el cual aún no ha conseguido sellar una victoria y apenas puede celebrar varios podios. "El hecho de poder seguir su ritmo ya fue una sorpresa", resalta Lando.

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