Carlos Sainz carga contra los problemas de Williams: "No hay coche para luchar por más"

El piloto español ha destacado su esfuerzo por sacar el máximo rendimiento a su coche a pesar de los múltiples problemas que acarrea, y espera mejorar respecto a este fin de semana.

Carlos Sainz ha vuelto a demostrar su valía como uno de los mejores pilotos de parrilla. Sin embargo, los problemas de Williams le han vuelto a castigar con la decimosegunda plaza en el GP de Barcelona-Catalunya, a pesar de su notable comienzo de carrera.

El piloto español partía en zona media baja de la clasificación al comienzo del GP, pero una salida portentosa por su parte le situó tres puestos por delante, que finalmente, debido a problemas ajenos a él, no le permitieron avanzar más.

"Por mi parte, buena salida, buena gestión de neumáticos, buena carrera, pero este año no hay coche para luchar por más. Hemos batido a los coches que queríamos batir hoy, que eran los Haas, y nos hemos metido en la pelea con los Audi, que van mucho más rápido", comentó Sainz sobre su rendimiento en pista, en declaraciones recogidas por 'Motor.es'.

Williams lleva arrastrando, al igual que Aston Martin, problemas desde la pretemporada. Y, aunque han ido solucionando algunos poco a poco, todavía queda mucho trabajo por hacer. "Esperemos mejorar, porque lo de este fin de semana ha sido demasiado malo", critica el madrileño.

Por último, Sainz ha destacado su esfuerzo por exprimir el máximo rendimiento del coche, a pesar de que "no da para más". "Aunque hayamos hecho una carrera muy sólida y con buen ritmo para lo que hay, al final no hemos acabado más adelante que lo que es nuestra posición. La sensación es que estoy maximizando todo lo que hay este año", concluye el piloto español.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido