"Nada encaja...": tremendo enfado de Carlos Sainz por todo lo ocurrido en Canadá

Aunque acabó en los puntos, fue un domingo muy frustrante para un Carlos Sainz que no sabe si es "mala suerte" o que "las cosas no se dan".

Carlos Sainz ha vivido un fin de semana de pesadilla en Montreal. Primero el Racing Bulls de Isack Hadjar le arruinó la clasificación y luego se tuvo que conformar con una novena posición en la carrera a pesar de todas las esperanzas que tenían puestas en este Gran Premio.

No fue un mal resultado viendo las circunstancias a las que tuvo que sobrevivir, pero el piloto madrileño salió muy enfadado: "Si ayer me dices que saliendo el decimosexto acababa sumando un punto, seguramente diría que estoy orgulloso y contento. Pero la realidad es que no lo estoy".

Un problema de refrigeración en el Williams le impidió luchar con todas las armas: "No pudimos apretar en toda la carrera. Tuve que ir gestionando un problema de refrigeración que afectaba a todo: frenos, unidad de potencia... íbamos dos o tres décimas más lentos de lo que podríamo".

"Conseguimos meternos en el top 10, por lo que el ritmo debía ser bueno, pero pasamos toda la carrera gestionando el problema. No es la primera vez que nos pasa esto. Llevamos varios fines de semana sin conseguir tener todo bajo control desde el viernes", lamentó Carlos.

El coche tiene "potencial", pero hay muchas cosas por mejorar: "Tenemos que mejorar en este aspecto como equipo, porque el coche tiene potencial. Ayer simplemente fuimos desafortunados con el incidente con Hadjar, pero hoy, aunque recuperamos, pasamos toda la carrera a medio gas".

"En la carrera de un piloto hay períodos en los que nada encaja. No sé si es mala suerte o que simplemente las cosas no se dan, pero intento mantenerme positivo porque el ritmo y mi adaptación al coche son buenos. Me siento como en casa y creo que estoy empujando al equipo hacia adelante, pero los resultados no llegan a pesar de tener el ritmo", explica un Sainz que estuvo luchando con Esteban Ocon hasta el final, pero no le pudo pasar en pista.

A pesar de todo no pierde el optimismo: "Estoy convencido de que cuando cojamos impulso y las cosas empiecen a encajar, los resultados llegarán. Solo necesitamos ese punto de inflexión para arrancar una buena segunda mitad del año".