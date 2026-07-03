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Fórmula 1

El enfado de Max Verstappen por los rumores sobre su futuro: "Si hay algo nuevo..."

El actual piloto de Red Bull, cuyo futuro está en el aire, dice que será él y solo él el que comunique su camino en la Fórmula 1.

Max Verstappen, dispuesto a seguir en Red Bull si existe "la oportunidad de ganar" Max Verstappen, dispuesto a seguir en Red Bull si existe "la oportunidad de ganar"Getty

El futuro de Max Verstappen tanto en Red Bull como en la Fórmula 1 es una incógnita. Tiene contrato con Red Bull, pero podría romperlo si no tiene opción para luchar por el mundial esta temporada. En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que haga las maletas hacia el equipo McLaren.

Y Max se ha enfadado. En la previa del Gran Premio de Gran Bretaña ha dicho que será él y solo él el que anuncie qué ocurre con su futuro.

"Si hay algo nuevo o algo cambia, lo sabrán por mí, no por alguien que lo escriba", dice el cuatro veces campeón del mundo.

Un mensaje en el que vuelve a insistir: "No voy a entrar eso. Ya he dicho lo que tenía que decir antes. Si hay algo nuevo o algo cambia, lo sabrán por mí, no por alguien que lo escriba, ¿de acuerdo?".

Quiere correr las 24 Horas de Spa

Además, a Max ya no solo le interesa la F1. La resistencia es su nueva obsesión y espera que su equipo, sea el que sea, le autorice a correr la temporada que viene las 24 Horas de Spa: "Por supuesto, me gustaría poder correr también en Spa. Ya se lo he dicho de cara al año que viene".

"He preguntado a los organizadores del GT World Challenge Europe si sería posible evitar que la edición de 2027 coincidiera con un fin de semana de F1", dice Max desde el circuito de Silverstone.

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