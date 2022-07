Este jueves Sebastian Vettel soltaba la bomba y anunciaba su retirada de la Fórmula 1 al final de esta temporada. Después de 15 temporadas y cuatro títulos mundiales en una época dorada con Red Bull, el alemán ha decidido no continuar en el 'Gran Circo' y son varios los motivos detrás de esta decisión que puede desencadenar un efecto dominó en el mercado.

Poco a poco Vettel ha ido perdiendo el hambre y las ganas de continuar subido a un Fórmula 1. Además de no tener un coche ganador, también se ha preocupado más por otros temas ecológicos que por las carreras, como la tala de árboles en Canadá o el episodio de "salvar a las abejas" en Austria.

La ecología por delante de la Fórmula 1

Por el tema de la tala de árboles, recibió duras críticas por parte de la ministra de medio ambiente de Alberta: "He visto mucha hipocresía a lo largo de los años, pero ésta se lleva la palma. Un piloto patrocinado por Aston Martin, con financiación de Aramco, que se queja de ta tala de árboles en las arenas bituminosas. Saudi Aramco tiene la mayor producción diaria de crudo de todo el mundo. Es la empresa que más emisiones globales produce desde 1965".

En un programa de la BBC, también dejó esta reflexión: "Mi pasión es pilotar, cada vez que me subo en el coche me encanta. Pero cada vez que me bajo pienso: '¿Deberíamos hacer esto, viajar por el mundo y gastar recursos?".

Teniendo en cuenta la conversión ecológica de Vettel, que uno de los patrocinadores de Aston Martin sea Aramco también ha debido influir en la decisión de Vettel de no seguir.

Su familia, lo primero

Tal y como argumentaba en el vídeo que subió a su Instagram anunciando su retirada, el motivo por el que lo deja es su familia: "Mis objetivos han cambiado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver a mis hijos crecer y transmitirles valores".

Poco a poco la figura de Sebastian Vettel se ha ido diluyendo, desde sus últimos años en Ferrari hasta su llegada a Aston Martin, equipo en el que, aunque haya dejado buenas actuaciones en algunas carreras, no le permite luchar por nada importante.

La salida del tetracampeón del mundo puede provocar que muchos pilotos cambien de equipo la próxima temporada. Mick Schumacher parece el favorito para sustituirle en Aston Martin, pero la salida de unos pilotos y otros pueden provocar movimientos interesantes como la salida de Daniel Ricciardo de McLaren o la llegada de Oscar Piastri a la Fórmula 1.