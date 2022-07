Sebastian Vettel, piloto de Aston Martin y cuatro veces campeón del mundo, ha anunciado que se retira de la Fórmula 1. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, que precisamente ha estrenado este mismo jueves.

El alemán dejará la Fórmula 1 a finales de este 2022, en el que está siendo su segunda temporada en la escudería Aston Martin.

Red Bull, Ferrari y Aston Martin. Esas han sido las cuatro escuderías del alemán. Fue en Red Bull donde se convirtió en leyenda, con cuatro títulos consecutivos, una superioridad tremenda en parrilla y donde se recordará siempre los títulos mundiales que le arrebató a Fernando Alonso.

53 victorias y 122 podios. Esos son los increíbles números de un Vettel que no logró extender su palmarés con su fichaje por Ferrari. Allí vivió luchas por el título, pero también momentos complicados con coches que no podían competir con los Mercedes.

"He tenido el privilegio de trabajar con gente fantástica en Fórmula 1 en los últimos 15 años. Hay mucha gente a la que agradecer. La decisión de retirarme ha sido muy difícil y he estado mucho tiempo pensando sobre ello. A final de año quiero tomarme un tiempo para mí y centrarme en el futuro. No es un día para decir adiós, es para decir gracias a todos", ha dicho el germano.

En los últimos años su papel en F1 había cambiado por completo. Su última victoria fue en 2019 con Ferrari. Un año después sufrió los problemas de la 'Scuderia' y posteriormente se marchó a Aston Martin. En ese equipo parecía más fuera de la competición que dentro, con continuos rumores sobre su retirada. Ahora esa retirada es una realidad. La F1 pierde a uno de sus grandes campeones.

