Serena Williams anuncia su regreso a los 44 años

La ganadora de 23 Grand Slams, que no juega desde septiembre de 2022, ha recibido una invitación para participar en el cuadro de dobles de Queen's.

Después de que se reintegrase en el programa antidopaje de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis en el pasado mes de diciembre, se especuló mucho sobre un posible regreso a las pistas de Serena Williams.

La estadounidense no tardó en desmentir los rumores, pero esa posibilidad nunca ha dejado de estar en el aire y este lunes se ha convertido en realidad.

En primer lugar, la ganadora de 23 Grand Slams ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que anunciaba su regreso, pero ha sido la Federación Británica de Tenis (LTA) la que ha puesto fecha y lugar a la vuelta de la reina.

Será en el cuadro de dobles de Queen's, donde formará pareja con la joven canadiense de 19 años Victoria Mboko gracias a una invitación.

Serena, a sus 44 años, volverá a las pistas casi cuatro años después de caer eliminada en el US Open. Y lo hará en apenas una semana, del 8 al 14 de junio.

"Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. La hierba me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte", ha explicado Williams en el comunicado de la Federación. Solo queda saber si concibe este torneo como un entrenamiento para jugar Wimbledon.