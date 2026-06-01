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Un partido para la historia

Rafa Jódar vs Alexander Zverev: horario y dónde ver el estreno del español en la Philippe Chatrier

El tenista madrileño jugará los cuartos de final de Roland Garros en la Phillippe Chatrier contra el número tres del mundo.

Alexander Zverev y Rafa JódarAlexander Zverev y Rafa JódarGetty

Rafa Jódar sigue haciendo historia en el circuito ATP. El tenista español ya está en cuartos de final de Roland Garros y se medirá contra uno de los grandes favoritos: Alexander Zverev

Además, el madrileño jugará en la Philippe Chatrier por primera vez en su carrera deportiva. Jódar llegará al encuentro después de remontar su partido de cuarta ronda.

El tenista de 19 años venció a Pablo Carreño en cinco sets por 4-6,4-6, 6-1,6-2 y 6-2. Un partido que fue frenético y que duró tres horas y 41 minutos.

Zverev llega más descansado después de vencer en tres sets al neerlandés Jesper de Jong por 7-6, 6-4 y 6-1.

Horario y dónde ver en TV

Un partido que puede marcar un punto de inflexión en la carrera de Jódar y que se podrá seguir a través de Eurosport y HBO Max. El encuentro se jugará el próximo martes 2, alrededor de las 15:00h horario peninsular español, cuando acabe el partido de cuartos de final femenino entre Mirra Andreeva y Sorana Cirstea.

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