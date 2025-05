El mítico Mick Doohan atiza a Alpine por reemplazar a su hijo Jack por Franco Colapinto

Se siguen acumulando las reacciones al cambio realizado en Alpine este miércoles. Tras la justificación de Flavio Briatore y el mensaje de agradecimiento de Jack Doohan, ha salido un nuevo nombre para valorar esto. Nada menos que el padre del gran damnificado de este intercambio.

Mick Doohan es el progenitor del piloto temporalmente sustituido en la formación francesa por Franco Colapinto. La leyenda del motociclismo ha compartido en Instagram dos 'stories' donde se establece una comparativa de resultados entre Pierre Gasly y su vástago.

La defensa del cinco veces campeón del mundo en la categoría de 500cc a su hijo es entendible por su parentesco, no obstante, los resultados mostrados dejan al australiano en mal lugar. De las seis carreras disputadas, Jack Doohansolo quedó por delante de su compañero en el Gran Premio de Arabia Saudí.

El francés abandonó mientras que el australiano fue 17º. En cuanto a los abandonos del 'rookie' de Alpine en 2025, este sumó uno más que Gasly, siendo en Australia y la pasada semana en Miami. En los circuitos en los que ambos vieron la bandera de cuadros, la estadística sigue sin beneficiar al australiano.

Pese a que ambos corredores acabaron cerca en China y Japón (11º y 13º Gasly frente al 13º y 15º de Doohan), la diferencia en el circuito de Baréin fue abismal para el francés. Mientras que Jack fue 14º, Gasly consiguió los primeros puntos para Alpine gracias a un 7º. En definitiva, el cambio de cromos entre pilotos en Alpine está justificado.

🚨 | Jack Doohan's father, Mick Doohan, has shared these images on his Instagram story: pic.twitter.com/9ib3HbUMKh