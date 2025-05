Oficial: Alpine asciende a Colapinto y aparta a Doohan... pero con letra pequeña

Lo que era un secreto a voces en el 'Gran Circo' ya es una completa realidad: Franco Colapinto volverá a la parrilla de Fórmula 1 a partir de la próxima carrera en Imola.

El argentino sustituye a Jack Doohan, 'rookie' estadounidense e hijo del mítico campeón Mick Doohan, que en las seis primeras carreras del año no ha podido ni tan siquiera puntuar.

La noticia ya se veía venir después de que en la noche de este martes la escudería gala anunciase la salida de Oliver Oakes, hasta hora jefe del equipo.

Flavio Briatore, nuevo jefe de los de Enstone, ha sido inflexible con el americano... pero le deja abierta una puerta.

Colapinto está confirmado para las próximas cinco carreras, no para toda la temporada. Es decir, si no mejora el rendimiento de Jack, Doohan podría volver a Alpine.

Imola, Mónaco, Montmeló, Canadá y Austria serán los escenarios donde deberá demostrar su valía un Franco que sorprendió a todos en Fórmula 1 el pasado año con Williams durante la etapa final del Mundial.

BREAKING: Franco Colapinto to race at least the next five races for Alpine in place of Jack Doohan#F1pic.twitter.com/HLarDPmYP8