Jack Doohan está convencido de que puede apear a Franco Colapinto del asiento de Alpine

Es la noticia que ha sacudido todo el 'paddock'. La decisión de Alpinede ascender a Franco Colapinto al menos durante las próximas cinco carreras deja fuera a Jack Doohan. A partir de ahora, el australiano le tocará permanecer en la retaguardia del constructor galo como piloto reserva.

El corredor no ha tardado en reaccionar a este duro varapalo recibido y ha lanzando un mensaje de agradecimiento al equipo francés por la oportunidad de recalar en el 'Gran Circo': "Estoy muy orgulloso de haber logrado el sueño de mi vida: convertirme en piloto profesional de Fórmula 1".

"Estaré eternamente agradecido al equipo por haberme ayudado a conseguirlo. Por supuesto, este nuevo capítulo es difícil de aceptar, ya que naturalmente quiero correr, como cualquier piloto profesional", ha manifestado en un comunicado oficial recogido por 'Motorsport'.

Asimismo, lanza el aviso de que su puesto en Alpine como piloto titular es un punto y aparte, cerrando su comunicado con una frase que no dejará indiferente a nadie: "Tenemos objetivos a largo plazo y seguiré dándolo todo para alcanzarlos, de la manera que pueda."

"De momento, me mantengo concentrado, trabajo duro y voy a seguir con interés las cinco próximas carreras sin dejar de perseguir mis objetivos personales", ha sentenciado el corredor australiano. A expensas de lo que haga a partir de Imola, Franco Colapinto, está el futuro de Jack Doohan en la Fórmula 1.

A true professional all the way - thank you for your hard work and dedication whilst in the car, Jack 🫶

He will remain an integral part of our team as Reserve Driver. pic.twitter.com/J4Bm0LAUaO