Mercedes pone a Fernando Alonso de ejemplo para motivar a Hamilton

El británico, que está viviendo su momento más difícil en su primer año con Ferrari, ha encontrado el apoyo de Toto Wolff.

Tras un nuevo fin de semana para olvidar en Zandvoort con un incomprensible error en carrera, las dudas en torno a Lewis Hamilton no dejan de crecer.

A pesar de que hasta desde Italia estén 'atizando' al heptacampeón por su pobre rendimiento con Ferrari, aún hay quien le defiende.

Es el caso del que fuera su jefe en Mercedes, Toto Wolff, que en declaraciones a 'Motorsport-Total.com' ha querido poner calma a la situación que atraviesa su expiloto.

"Nadie debería sentir lástima por Lewis Hamilton. Es un piloto excepcional. Si después de una carrera dice que debería ser reemplazado, es simplemente una expresión de sus emociones. Le dije esa misma noche que estaba equivocado", ha explicado.

El austriaco considera que "Lewis sigue siendo el mejor": "Si algún día se retira, nadie lo juzgará por su etapa en Ferrari, al igual que Michael Schumacher no se define por sus años en Mercedes hoy en día".

De hecho, Wolff cree que Hamilton volvería a tomar la misma decisión: "Necesitaba un cambio de aires. Ferrari parecía fuerte el año pasado, pero no fuimos tan competitivos. Y Ferrari es Ferrari: todos los pilotos quieren correr allí en algún momento. Las razones de su marcha siguen vigentes hoy en día".

El jefe de Mercedes cree que Hamilton puede volver a ganar un título con 40 años y por ello le pide que se mire en Fernando Alonso como espejo.

"No se pierde la habilidad de la noche a la mañana. Claro que un piloto puede aflojar un poco en una vuelta rápida. Pero lo compensa con experiencia. Alonso es el mejor ejemplo de ello. Con un coche competitivo, Lewis sin duda aún puede ser campeón del mundo", ha zanjado.