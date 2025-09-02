Newey mina la moral de Fernando Alonso: Aston Martin "no estará listo" para ganar en 2026

Riccardo Patrese, expiloto de Williams, ha desvelado la conversación que mantuvo con el británico en el Festival de la Velocidad de Goodwood de este verano.

Con la temporada 2025 enfilando su recta final, prácticamente todos los equipos a excepción de McLaren se encuentran focalizados en el próximo año y el cambio reglamentario que se ejecutará en el 'Gran Circo'.

Aston Martin lo ve como la gran oportunidad para luchar por el campeonato y para ello han renovado la fábrica, han creado un túnel de viento propio, se han aliado con Honda y han apostado por el millonario fichaje de Adrian Newey.

Contar con el ingeniero más laureado de la historia es la guinda del pastel de Lawrence Stroll, pero no garantiza el éxito inmediato.

De hecho, en declaraciones a 'PlanetF1.com', Riccardo Patrese ha asegurado que el propio Newey le dijo que Aston Martin "no estará listo" para ganar en 2026.

Todo ocurrió en el Festival de la Velocidad de Goodwood de este verano, donde el 'gurú' le dijo al expiloto de Williams que algunas de las herramientas de simulación del equipo siguen siendo "débiles".

"Hablé con Adrian en Goodwood y siente que el año que viene no estarán listos y no generarán expectativas", explicó.

Eso sí, no se fía del todo de sus palabras: "Parecía honesto cuando dijo que no estarían listos para competir por el campeonato. Pero nunca se sabe, porque Adrián es increíble y probablemente en su corazón espera estar listo ya el próximo año, pero no quiere decirlo".