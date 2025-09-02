Detienen a un excompañero de Fernando Alonso en Brasil

Tarso Marques, primer vecino de box del asturiano en su debut en Fórmula 1, fue detenido en São Paulo por "posesión ilegal de coches de lujo".

A sus 49 años, Tarso Marques fue detenido en la madrugada del domingo en São Paulo por "posesión ilegal de coches de lujo", tal y como informa el 'Washington Post'.

El expiloto viajaba en un Lamborghini sin matricula con una deuda acumulada de 1,3 millones de reales brasileños.

Tras su detención, Marquez fue llevado a una comisaría donde le tomaron los datos antes de ponerle en libertad bajo una fianza de 4.000 dólares.

Tarso fue el primer compañero de Fernando Alonso cuando debutó en 2001 con Minardi, equipo en el que el brasileño completó tres temporadas en el 'Gran Circo' (1996, 1997 y 2001).