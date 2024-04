Con la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 y la inestabilidad interna que se está viviendo en Red Bull desde que el 'caso Horner' salió a la luz, dos de los asientos más codiciados de la parrilla podrían quedar vacíos para la próxima temporada.

Son muchos los rumores que hablan de la salida de Max Verstappen de Red Bull, que aunque tiene contrato con ellos hasta 2028, podría abandonarlo después de todo el bullicio y la inestabilidad que ha creado el 'caso Horner'.

El asiento que sí que está vacante al 100% para la próxima temporada es el de Mercedes, que con todo lo ocurrido con la escudería de las bebidas energéticas, se ha puesto como objetivo principal fichar a Max Verstappen.

Según 'Auto Motor Und Sport', Mercedes ya tendría aprobado internamente el sueldo que cobraría Max Verstappen si decidiera unirse a ellos y se dice que el neerlandés es más caro que Lewis Hamilton, incluyendo todas las bonificaciones por éxito.

Max ha salido en alguna ocasión a desmentir los rumores de su salida de Red Bull hacia Mercedes, pero no le ha cerrado la puerta al equipo alemán. "Últimamente, Toto ha sido muy amable diciendo muchas cosas bonitas sobre mí. No sé lo que va a pasar, queda mucha temporada por delante y no quiero pensar demasiado en todo lo que queda. Quiero mantener este mismo enfoque de ir carrera a carrera", dijo el neerlandés sobre todos los elogios de Toto Wolff.

Si las cosas empeoran dentro de Red Bull e importantes ingenieros como Adrian Newey o Pierre Waché acaban abandonando la escuadra y yéndose a otros equipos, quién sabe si se podría ver a Max Verstappen conduciendo para el equipo de la estrella.

Wolff habla sobre Verstappen

El jefe de las flechas de plata no se ha escondido. Ha dicho públicamente que Max es su primera opción para ese asiento. "Ya ves cuál es su nivel de rendimiento, pero no quisiera descartar a los demás. Creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir: ¿qué podemos hacer con este coche? Es un tipo de relación que debe ocurrir en un momento determinado, pero no sabemos cuándo", expresó el austriaco.

George Russell, que se quedará en las flechas de plata, también ficharía a Max si la decisión dependiera de él: "Creo que cualquier equipo quiere tener la mejor alineación de pilotos posible. Ahora mismo, Max es el mejor piloto de la parrilla, así que si cualquier equipo tuviera la oportunidad de ficharle, la aprovecharía al cien por cien".