¿Cambiará Adrian Newey de equipo en la Fórmula 1 de 2025? En los últimos días se ha habado de una millonaria oferta por parte de Aston Martin. Y él no ha despejado las dudas. Al contrario. Ha dejado su futuro más en el aire que nunca.

Porque durante el GP de Japón Newey dice que no tiene nada planificado: "No tiendo a planificar con demasiada antelación. Mientras siga disfrutando y el equipo me quiera, continuaré haciéndolo por el momento y luego tendremos que ver en el futuro".

"Desde que tenía unos 10 años, seguramente a los 12, quería ser diseñador en el automovilismo e, idealmente, en la Fórmula 1. Eso es a lo que me propuse durante toda mi adolescencia. Logré conseguir ese primer trabajo en el automovilismo cuando me gradué. Lo he disfrutado enormemente y lo sigo disfrutando", dice el todavía ingeniero de Red Bull.

Y desde su equipo entienden el interés de otros proyecto. Así lo dijo Helmut Marko: "Newey es un diseñador muy solicitado. Es el que todo el mundo quiere tener. No creo que haya sido la primera oferta y no creo que vaya a ser la última que reciba...".

"Perder a Newey siempre es una gran desventaja, porque significa que otro equipo podría hacerse con él. En ese caso, se llevaría conocimientos, pero también una experiencia increíble...", expresó el asesor de la escudería de las bebidas energéticas.

Aston Martin se pronunció

Mike Krack, jefe de Aston Martin, fue preguntado por esta supuesta oferta y su respuesta fue elogiar a su equipo: "Tenemos un equipo técnico muy fuerte. Tenemos un equipo técnico muy fuerte con Dan, con Tom, con Luca. Últimamente se nos ha unido Bob Bell. Así que estamos bastante contentos con lo que tenemos, de momento".