Mercedes compara a Antonelli con los dos líderes de la F1: "Piastri tardó en alcanzar a Norris"

La carrera de Canadá fue un acontecimiento de final pletórico para Mercedes. George Russell consiguió la victoria y Andrea Kimi Antonelli alcanzó su primer podio en la Fórmula 1. En invierno, la apuesta por el joven de 18 años fue tildada de arriesgada, teniendo en cuenta que se marchaba todo un heptacampeón como Lewis Hamilton.

El jefe de la escudería alemana, Toto Wolff, ha hablado sobre el corredor italiano. El tiempo le está dando la razón y ha reivindicado su elección, lanzando un mensaje a aquellos que critican aAntonelli por no rendir a la altura de su experimentado compañero: "No le daríamos un asiento a nadie si no pensáramos que puede ser un campeón en el futuro".

"George hoy está entre los mejores pilotos de la Fórmula 1. Y eso es algo que hay que darles: tiempo a los jóvenes", ha sentenciado el 'team principal' austriaco en el podcast 'Bloomberg Hot Pursuit'. Asimismo, Wolff ejemplifica la situación utilizando a McLareny la dupla que actualmente lidera la clasificación del Mundial.

"Piastritardó un año y medio en alcanzar el nivel de Norris. Y este es el primer año en que tiene ventaja sobre él. Antonelli no conoce todos los circuitos así que empieza con una desventaja enorme, pero el coche era bueno y pudo ser rápido", ha apuntado el austriaco mostrando un espejo donde Antonelli se puede mirar.

Además, ha desvelado el plan a largo plazo que tienen pensado con el de Bolonia: "Probablemente hay que pensar en un programa de tres años y aceptar que ese es el tiempo necesario para que un piloto joven pueda plantar cara a compañeros más experimentados, que además son muy rápidos".