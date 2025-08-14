Caos en Japón por las cartas Pokémon de McDonald's: colas kilométricas, peleas y toneladas de comida desperdiciada

¿Qué pasó? Colas interminables, empujones y disputas entre clientes, mientras menús completos y patatas fritas quedaban abandonados por doquier, todo por conseguir cartas Pokémon de edición limitada que pronto se ofrecen a precios mucho más altos en internet.

Cartas de Pokémon de edición limitada, esta campaña, dirigida inicialmente a niños, ha desatado una fiebre masiva, con clientes formando colas interminables y comprando menús solo para obtener las cartas, dejando la comida sin tocar. Las imágenes de montones de comida desperdiciada han provocado indignación en redes sociales y McDonald's Japón ha tenido que disculparse y cancelar la promoción.

La imagen podría pasar por una escena de posapocalipsis alimentario… pero no: es un McDonald's en Japón. Mesas y sillas abarrotadas de bolsas llenas de menús sin abrir, cajas de hamburguesas apiladas en el suelo, patatas fritas intactas abandonadas en la acera o directamente en las papeleras. Todo por unas cartas de Pokémon de edición limitada.

Lo que la cadena de comida rápida presentó como una campaña pensada para niños ha acabado convirtiéndose en un fenómeno masivo y caótico. La promoción regalaba cartas de edición limitada con la compra de determinados menús, pero desde el primer día la idea se descontroló: colas kilométricas desde primera hora, discusiones entre clientes al recoger los pedidos, carreras para ser el primero en pagar… y una avalancha de compras por docenas.

El objetivo no era la comida. La gran mayoría de los compradores buscaba únicamente las cartas para revenderlas. Y la fiebre ha funcionado: en internet ya se ofrecen por mucho más de lo que cuesta el propio menú, ya sea sueltas, en lotes completos o incluso reconvertidas en llaveros.

Algunos se lo toman como una inversión a largo plazo. "Creo que dentro de un tiempo estas cartas tendrán valor. Las he comprado para coleccionarlas", decía un joven. Otros, directamente, han confesado su obsesión: "He intentado comprar todas las cartas Pokémon del McDonald's. ¿No es una locura esta cantidad?".

Las imágenes de toneladas de comida desperdiciada han generado una fuerte indignación en redes sociales, hasta el punto de obligar a McDonald's Japón a pedir disculpas públicas y suspender la promoción. El resultado: cartas agotadas en cuestión de horas… y hamburguesas intactas.