El aspecto que Leclerc quiere copiar a Lewis Hamilton: "Es impresionante cómo frena..."

En este 2025 de Ferrari, Charles Leclerc está claramente por delante de Lewis Hamilton. Le está costando adaptarse al inglés, que está recibiendo muchísimas críticas por parte de la prensa italiana. Pero a pesar de ello, Charles quiere parecerse en un aspecto concreto a su compañero de equipo.

En palabras que recoge 'Soy Motor', Leclerc habló de esa frenada: "En Fórmula 1, esperas ver la velocidad, cosas especiales a la hora de pilotar, esas cosas son las que te esperas. Sigo sorprendido por la forma en la que frena, por ejemplo, lo tarde que frena es muy impresionante".

"En mi carrera, siempre había sido yo el que frenaba más tarde que mis compañeros de equipo, y ese estilo de pilotaje particular no lo había visto en ninguno de ellos. Creo que Lewis está un paso por delante, incluso más, en ese sentido, y eso es lo que me ha sorprendido", dice el piloto monegasco.

Cuando conoció la llegada de Lewis, sabía que el desafío sería enorme: "Esperaba muchas cosas de Lewis, obviamente, cuando llegas a este equipo tras haber tenido tanto éxito".

"Su disciplina es sorprendente. Desde fuera, recuerdo que le veía y gestionaba muchas cosas diferentes, pensé que tenía que ser duro. Luego, miras lo organizado que es para todo, puedes entender que está centrado al 200% en correr. Todo lo tiene muy bien organizado para que el resto de sus proyectos vayan bien sin su implicación diaria", dice Charles.

En Ferrari no están saliendo las cosas. Lejos de los McLaren... y también de Mercedes o de Max Verstappen. Por eso los rumores no cesan. En Italia se habla de un posible despido de Fred Vasseur... e incluso de una salida de Leclerc.