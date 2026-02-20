Ahora

Aviso a la F1

La petición de Carlos Sainz a la F1 por el cambio de reglas: "Lo único que quiero..."

El piloto de Williams pide "mente abierta" a los organizadores para que los equipos puedan gestionar la energía de los coches como deseen.

Carlos SainzCarlos SainzGetty

La nueva normativa de la Fórmula 1 es un auténtico reto para los pilotos. Ya no se trata de quién es el más rápido, ahora ganará el que mejor gestione la energía. Y el abanico es muy amplio. Por eso Carlos Sainz, piloto de Williams, ha pedido a la competición que tenga la mente abierta.

Así lo dice en 'DAZN': "Lo único que le pido a la FIA y la FOM es que sean mente abierta. Si el ratio de potencia contra energía no es la ideal o la adecuada para algunos de los circuitos, que sean flexibles para que no tengamos que ir haciendo cosas raras en las rectas".

"Todo lo que he probado es muy diferente y más lento de lo que era la temporada pasada. En general, todo es un poco peor. La aerodinámica y la manejabilidad del motor hay un poco menos, la potencia durante dos o tres segundos en la recta tenemos un poco más que el año pasado, pero luego enseguida corta y tenemos que recuperar toda esa energía", explica el piloto español.

Sobre las salidas, que también cambian, los coches necesitan más tiempos para ponerse a punto: "Lo único diferente es que tenemos que encontrar las revoluciones idóneas, en vez de cinco segundos antes de que se apaguen los semáforos, ocho, nueve o diez".

"Ahora estamos en una fase de acabar de detectar todos y cada uno de los problemas que hemos tenido en los últimos seis meses", cierra Carlos.

Williams sigue rodando y aprendiendo. Se perdieron los test de Barcelona y van con retraso. Pero en estos test de Bahréin no están encontrando muchas dificultades. Aunque el salto que deben dar debe ser importante para acercarse a los pilotos que están en cabeza.

Las 6 de laSexta

  1. La Asamblea de Venezuela aprueba por unanimidad la histórica ley de amnistía para presos políticos
  2. Los "comportamientos inapropiados" del exDAO con las mujeres eran un secreto a voces en la Policía: "Era un tocón"
  3. La Policía continúa los registros en la mansión del expríncipe Andrés en plena investigación por sus vínculos con Epstein
  4. Donald Trump ordena desclasificar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre
  5. Un hombre mata a su hijo de 10 años en Tenerife y hiere de gravedad a la madre
  6. Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', a los 53 años