La petición de Carlos Sainz a la F1 por el cambio de reglas: "Lo único que quiero..."

El piloto de Williams pide "mente abierta" a los organizadores para que los equipos puedan gestionar la energía de los coches como deseen.

La nueva normativa de la Fórmula 1 es un auténtico reto para los pilotos. Ya no se trata de quién es el más rápido, ahora ganará el que mejor gestione la energía. Y el abanico es muy amplio. Por eso Carlos Sainz, piloto de Williams, ha pedido a la competición que tenga la mente abierta.

Así lo dice en 'DAZN': "Lo único que le pido a la FIA y la FOM es que sean mente abierta. Si el ratio de potencia contra energía no es la ideal o la adecuada para algunos de los circuitos, que sean flexibles para que no tengamos que ir haciendo cosas raras en las rectas".

"Todo lo que he probado es muy diferente y más lento de lo que era la temporada pasada. En general, todo es un poco peor. La aerodinámica y la manejabilidad del motor hay un poco menos, la potencia durante dos o tres segundos en la recta tenemos un poco más que el año pasado, pero luego enseguida corta y tenemos que recuperar toda esa energía", explica el piloto español.

Sobre las salidas, que también cambian, los coches necesitan más tiempos para ponerse a punto: "Lo único diferente es que tenemos que encontrar las revoluciones idóneas, en vez de cinco segundos antes de que se apaguen los semáforos, ocho, nueve o diez".

"Ahora estamos en una fase de acabar de detectar todos y cada uno de los problemas que hemos tenido en los últimos seis meses", cierra Carlos.

Williams sigue rodando y aprendiendo. Se perdieron los test de Barcelona y van con retraso. Pero en estos test de Bahréin no están encontrando muchas dificultades. Aunque el salto que deben dar debe ser importante para acercarse a los pilotos que están en cabeza.