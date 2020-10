Fernando Alonso se subirá al Renault RS18 el próximo fin de semana en Bahréin. El bicampeón asturiano de F1, que ya participó en un 'filming day' de la marca del rombo, se pondrá el mono francés para pilotar a tope un F1 con el fin de prepararse para 2021... pero hay quien no ve con buenos ojos que realice el test de Abu Dabi.

Y entre esos 'alguien' están los ex de Fernando. McLaren, por medio de Andreas Seidl, ha dejado claro que desde Woking están en contra de que Alonso ruede con el Renault en los ensayos de Yas Marina.

"Si él es un piloto joven yo seré un miembro joven de un equipo de F1", dijo en tono jocoso Seidl.

Pero en sus palabras había de todo menos humor: "El test de jóvenes tiene un único propósito que no se debe alterar y no se debe discutir. No sé cómo encaja Fernando en ese propósito".

El caso es que la FIA dijo que el test sería exclusivo para pilotos jóvenes, con una experiencia menor a dos grandes premios. Fernando Alonso tiene alguna carrera más a sus espaldas, aunque Renault ha pedido una excepción.

Mientras, Renault sigue presionando para que Fernando Alonso pueda estar en los test finales de Abu Dabi, el 15 de diciembre.

De momento, Fernando Alonso está en Imola, viendo las evoluciones de un coche que en manos de Daniel Ricciardo ha vuelto al podio esta temporada.

En San Marino, el australiano ha metido al coche en Q3 y saldrá quinto en carrera con opciones de cajón.

