Fernando Alonso regresa al 'Gran Circo' con Renault 15 años después de haber logrado su segundo mundial con la escudería francesa. Sin embargo aún sigue habiendo grandes diferencias entre Mercedes y el resto de escuderías. Por lo que será difícil ver al asturiano logrando victorias, al menos en 2021.

Aunque tras las mejoras que ha mostrado Renault y con el podio de Daniel Ricciardo, el equipo empieza a pensar que podrán lograr más podios la próxima temporada. Alonso ya ha dicho en varias ocasiones que es consciente de que no ganará, pero espera ir mejorando de cara a 2022 cuando se aplique el Pacto de Concordia.

Alain Prost, leyenda de la Fórmula 1 y director no ejecutivo de Renault F1, ha explicado las razones del asturiano para fichar por la escudería francesa. "Fernando ha dicho que será difícil ganar porque es realista. Mostramos una tendencia ascendente y hemos construido la base para el equipo. Estamos a un nivel y queremos llegar a otro. Luchará con un coche bueno, decente, pero no ganador. En el futuro, ya veremos", ha confesado en una entrevista para 'AS'.

A pesar de todo y gracias a esa "tendencia ascendente" cree que el equipo puede lograr algún podio: "No vamos a ganar el Mundial en 2021, aún estamos muy lejos de eso, pero sí podemos tener una buena posición en el Mundial de fabricantes y algunos podios, sí".

Prost también se retiró del 'Gran Circo' y en su regreso logró ganar el mundial, aunque reconoce que fue complicado: "Fue difícil para mí, claro. Sobre todo al principio, en mi caso fueron sólo seis meses sin pilotar un F1 y no me había subido a ningún otro coche. Resultó particularmente complicado con las piezas activas porque no me gustaba mucho la suspensión activa y era difícil físicamente, e incluso psicológicamente. No es nada sencillo, hablé con Fernando después de su test en Barcelona y por eso espero que pueda subirse al coche en Bahréin o quizás en Abu Dhabi. Llevará un tiempo, sé que está muy bien físicamente y que ha hecho otras carreras, pero no es fácil".

Mirando a 2022

Ahora la mayoría de los equipos están enfocados en 2022, con los límites de presupuesto y por tanto mayor igualdad entre escuderías. "Nosotros nunca estuvimos por encima del techo presupuestario. Los equipos grandes tienen que reducir su volumen cerca de 100 millones de euros y quizás limitar la plantilla. Y además hay un cambio reglamentario. Tendremos un motor nuevo que va a ser mejor. Nos centramos desde el principio en ese 2022 y ya hemos demostrado que progresamos, porque ahora tenemos una mejor estructura que hace dos o tres años. Todo va por el buen camino para 2022. Pero en este deporte, nuestro rendimiento está siempre relacionado con lo que hagan los demás. Si me preguntas si vamos a ser campeones en 2022, creo que será muy difícil porque las grandes escuderías ya tienen recursos para preparar ese coche desde hace tiempo. Pero si estamos cerca, también será diferente en el futuro" ha explicado el francés, aunque añade que para estar bien de cara a las dos próximas temporadas, primero importa la de 2021: "Todos hablan de 2022, porque está todo dirigido hacia entonces, pero para hacerlo lo mejor posible en 2022 tienes que haberlo hecho lo mejor posible en 2021, aunque los coches no sean comparables. Equipo, ambiente, estructura, motivaciones, sinergias al máximo nivel desde 2021".

De momento Alonso está centrado en seguir entrenando y Prost no cree que le vaya a pasar factura haber estado alejado dos años del asfalto: "Con su experiencia necesitará unas vueltas, pero no le va a hacer falta un año para adaptarse. Quizás en las primeras carreras necesite algo más de tiempo. Pero no lo tengo claro, no me preocupa mucho. Puede que desde el principio esté bien, al nivel más alto".

El asturiano vuelve a la Fórmula 1 y no lo hace "por dinero, sino por el proyecto y por volver a la Fórmula 1", aunque sin garantías de cuánto tiempo durará esta nueva etapa. "Depende mucho de dos factores, su motivación y los resultados del equipo. Pero es una cosa que no hemos pensado mucho por ahora. Todavía no hemos empezado", ha zanjado Alain Prost.