Un histórico de la F1 pide a Hamilton que se retire: "Está cansado... se tiene que ir"

Las palabras de Lewis Hamilton en Hungría, completamente hundido, han provocado que se hable de su retirada en la Fórmula 1. Y Bernie Ecclestone, histórico dirigente de la competición, le ha aconsejado que se deje de engañar y se marche antes de que sus resultados sean más duros en Ferrari.

En 'Daily Mail', Ecclestone dice que Lewis va "hacia abajo": "Lewis es muy talentoso, lo fue y probablemente aún lo sea. Pero como muchas estrellas del deporte cuando llegan a la cima, solo hay una dirección posible, y no es buena. Es hacia abajo".

"Se cansan. Lewis está cansado. Lleva haciendo lo mismo toda la vida. Necesita un descanso, un reinicio total para hacer algo completamente distinto. Puede que ahora no lo vea así, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas lejos del automovilismo en su retiro. Creo que debería haberse retirado hace tiempo", dice el que fuera jefe de la Fórmula 1.

Le pide que no se engañe más y asuma que no puede ser piloto de Ferrari: "Estaría engañándose a sí mismo si continúa. Debería parar ya. Si yo lo asesorara, negociaría con Ferrari de inmediato y diría: 'Si tenéis a alguien para sustituir a Lewis, él se apartará'. Y si yo fuera Lewis, le diría a Ferrari que quiero que me paguen todo el contrato, íntegro".

"Lo firmaron porque pensaban que podía cumplir con su cometido. 'No está funcionando, así que puedo hacerme a un lado si queréis, pero ese es el acuerdo'. Podría funcionar para ambas partes", detalla el británico.

Cree que para un gran campeón no merece la pena tanto sufrimiento: "No querría que le pasara nada malo a Lewis. No está peleando por un campeonato del mundo y está en una etapa de su vida en la que no le merece la pena pasarse dos años en cama con la espalda rota o con cualquier otra desgracia. Ya no necesita correr ese riesgo. Ha ganado siete títulos mundiales, y eso es más que suficiente".