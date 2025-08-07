El humillante dato de Lance Stroll que ensalza la superioridad de Fernando Alonso en 2025

Tras la llegada del parón veraniego en la Fórmula 1, se evidencia la tremenda desigualdad entre los dos pilotos de Aston Martin, siendo el asturiano el dominador absoluto.

Fernando Alonso sigue mostrando su gran nivel a sus 44 años recién cumplidos. No hay mejor prueba de ello que al ver su balance contra su compañero de equipo, Lance Stroll. Con el parón de verano, es hora de contrastar los resultados entre pilotos en clasificación y en carrera.

Y en el aspecto de este primero, Alonsoestá humillando a su compañero de equipo con un 14-0. El piloto canadiense no ha batido al ovetense en ninguna sesión de clasificación de la temporada 2025. Una estadística que no deja de sorprender pese a las diferencias evidentes de experiencia y talento.

Para ver al hijo del propietario del equipo superar al bicampeón de F1 hay que remontarse al Gran Premio de Gran Bretaña de 2024. Pese a esto, ambos pilotos se van al parón empatados a 26 puntos, pero el ovetense está por delante por mejor posición de carrera tras su quinto lugar enHungría.

Lance Stroll no es el único piloto que sigue a cero esta temporada en clasificación. Yuki Tsunoda tampoco ha sido capaz de batir a Max Verstappen tras dar el salto a Red Bull en el GP de Japón. El resultado es de 12-0 favorable al neerlandés.

En Mercedes también tienen un dominio parecido con George Russell batiendo a su compañero 'rookie', Andrea Antonelli por 13-1. Sorprende también la superioridad de Charles Leclerc sobre el heptacampeón Lewis Hamilton con un 10-4. El británico está pasando por una de sus peores crisis en la Fórmula 1.

Cabe destacar que pese al irregular inicio del periplo de Carlos Sainz en Williams, el madrileño no se encuentra muy lejos de su contrastado compañero de equipo, Alexander Albon. El ex de Ferrari todavía se está adaptando al equipo de Grove. El '55' va perdiendo el balance con su compañero por 8-6.