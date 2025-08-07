Una de las mayores leyendas de Ferrari dispara contra Hamilton: "Schumacher nunca hubiera dicho eso..."

Jean Alesi, expiloto de Ferrari, cree que los comentarios de Lewis están "desmoralizando" a los que trabajan con él en la escudería.

Lo de Lewis Hamilton el pasado fin de semana en Hungría nadie se lo podía esperar en Ferrari. El siete veces campeón de la Fórmula 1 se definió como "un inútil" y sugirió al equipo que debería cambiar de piloto. Y hay una leyenda roja que está harta de sus comportamientos.

Jean Alesi, expiloto de Ferrari, ha dicho en 'Corriere della Sera' que su actitud es lamentable y que directamente está perjudicando a los suyos.

"Creo que su actitud desmoraliza a quienes trabajan con él. Senna o Schumacher nunca habrían dicho algo así", dice Alesi.

"Parecía una comedia italiana, pero se convirtió en una película de terror", apunta el expiloto.

Charles Leclerc hizo la pole, pero no pudo pelear ni contra los McLaren ni contra George Russell. "Russell reveló el motivo tras observar el coche de Leclerc en la pista. Un Ferrari que va bien el sábado y luego no rinde el domingo es lo que más enfurece a los amantes del Cavallino Rampante", dice Alesi.

El momento de Ferrari es muy delicado. Sobre todo el de un Hamilton al que algunas voces importantes de la Fórmula 1 ya recomiendan que lo deje.