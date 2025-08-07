Fernando Alonso desvela la gran pregunta del parón de verano: ¿Qué hará en sus vacaciones?

El piloto de Aston Martin ha hablado sobre lo que hará para desconectar en el parón veraniego de la Fórmula 1: no se despega del todo del mundo del motor.

Llegan las esperadas vacaciones de verano para los pilotos de Fórmula 1. Fernando Alonso ha sido tajante a la hora de responder a la pregunta de cuál sería el día libre ideal del asturiano ahora que hay un parón de casi un mes tras la consecución del Gran Premio de Hungría.

El de Aston Martin echa la vista atrás y ha rememorado lo que hacía siendo más joven con respecto a lo que hace actualmente a sus 44 años recién cumplidos: "En el pasado, creo que fue el karting. Es algo que echo de menos cuando viajamos y no estoy en España"

A día de hoy, ha reconocido que ha modificado parte de sus gustos, pero sin perder su gran pasión por el karting, la disciplina con la que ha forjado su estilo de pilotaje: "Ahora mismo te diría karting por la mañana y por la tarde relax total, en la playa o algo bajo el sol".

Así, el ovetense aprovechará las cuatro semanas de descanso para afrontar la segunda parte de la temporada con la aspiración de progresar en el Mundial de pilotos.