Marc Márquez, sin tapujos: ¿Es posible su regreso a Honda?

El ilerdense, que ha ganado su noveno título en su primera temporada como piloto oficial de Ducati, no cierra del todo la puerta a salir del equipo italiano.

Finalizada la temporada 2025 de MotoGP y viendo que Honda había cerrado el año con una victoria y cuatro podios, a Marc Márquez le preguntaron si era posible un retorno al equipo nipón en 2027, año en el que se ejecutará un nuevo reglamento.

"Es más teoría que práctica. No voy a tomar ninguna decisión mientras esté lesionado o no esté en la moto. Es una decisión importante, a menos que esté completamente seguro", replicó el de Cervera en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Ahora, según el '93', toca ser "egoísta": "Estoy en un buen momento ahora mismo, he vuelto a la cima y es hora de tomar las decisiones correctas y ser egoísta, pensando solo en mí".

"En 2027, nadie puede garantizarte la mejor moto. Cuando la pruebes, todo se decidirá. Tendrás que confiar en tu instinto. Será un año en el que todo estará en juego. Tienes que gestionarlo de la mejor manera posible", añadió.

Ya en diciembre, durante el evento Campioni in Festa de Ducati, afirmó que hay un "ocho sobre diez" de posibilidad de que siga en el equipo italiano más allá del próximo año.

"Para 2027 y 2028 todo está en el aire. Obviamente, la prioridad número uno es ser rápido, y sé que puedo serlo en Ducati, pero tengo que analizar muchas cosas y decidir qué es lo mejor para mí", zanjó.