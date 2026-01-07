El equipo de Valentino Rossi explica por qué no pueden copiar a Marc Márquez

Viendo el 'baile' que le ha pegado Marc Márquez al resto de pilotos Ducati (quitando a Alex), muchos se preguntan por qué los Francesco Bagnaia y Fabio di Giannantonio no copian su estilo con la GP25.

Esta cuestión se la han planteado al piloto del VR46, el equipo de Valentino Rossi, que junto al ilerdense y Pecco ha sido el único que ha llevado la última versión de la Desmosedici.

El italiano considera que "el problema es que cada piloto trabaja, busca y pilota de forma diferente": "Créeme, estoy estudiando a otros pilotos e intentando mejorar en lo que ellos son mejores que yo. Pero nunca logro imitar su forma exacta de trabajar o de montar".

De hecho, considera que copiar al milímetro no es la solución: "Puedes copiar la configuración, pero entonces es una historia completamente diferente de andar con esa configuración".

"Si copio la configuración de Marc, seré el último, seguro. Se trata de lo que le pides a la moto, lo que le pides al equipo, lo que necesitas para sentirte bien, para empujar y confiar en la moto, para ir rápido", ha explicado en declaraciones a 'Crash.net'.

Di Giannantonio, de hecho, protege a Bagnaia: "No es fácil. No se trata de decir: 'Ah, Pecco debería correr mejor o no debería tocar nada'. No siempre es así".

"Quiero defender un poco al piloto, Pecco… a veces no se trata de él. Quizás simplemente buscan lo equivocado. Eso es todo. Es diferente. Pero Pecco, sin duda, no perdió la habilidad para montar", ha zanjado.