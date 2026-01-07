Ahora

6-0 y 6-0 en 38 minutos

La peor tenista de la historia: solo gana tres puntos en un partido profesional

La egipcia HajarAbdelkader recibió una 'wild card' para disputar el W35 de Nairobi... y su rendimiento fue, cuando menos, llamativo.

tenista

El mundo del tenis ha amanecido con una profunda indignación tras ver las imágenes que llegan del W35 de Nairobi.

HajarAbdelkader, una tenista egipcia sin ranking, ha perdido por doble 6-0 en primera ronda ganando tan solo tres puntos.

Frente a ella, la alemana Lorena Schaedel, número 1026 del mundo, que con dos dobles faltas y un error grosero le brindó a su rival la posibilidad de sumar tres puntos.

Serios problemas al servicio, dudas sobre la posición en la que restar, complicado manejo de la raqueta... parecía que la egipcia estaba jugando por primera vez al tenis.

Abdelkader jugó el torneo profesional de Kenia gracias a una 'wild card' (invitación) y en apenas 38 minutos fue derrotada.

