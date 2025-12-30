Entrevista 'Jugones'
El inmenso reto de Gil Membrado dando el salto al mundial de rallies: "Carlos Sainz me ha ayudado..."
El piloto español, de apenas 18 años, cuenta en 'Jugones' cómo será su debut en el próximo mundial: "Hablo casi todas las semanas con Sainz...".
Gil Membrado será piloto mundialista en 2026. El catalán, de sólo 18 años, debutará en el próximo mundial de rallies y no puede olvidar a su mentor, a Carlos Sainz.
Así lo ha afirmado en 'Jugones': "A falta de los últimos chequeos daremos el salto ya al mundial. Ya estoy empezando a trabajar con el nuevo copiloto. Siempre da mucha motivación"
Con un mentor muy especial: "Carlos Sainz me ha ayudado muchísimo. Hablo casi todas las semanas con él".
Será un año de muchos cambios: "Le estoy muy agradecido a Jandrin (su copiloto)". Y también de acuerdo de los que han puesto en marcha el proyecto: "Entre Red Bull, la Federación Española y Carlos hemos hecho un programa muy bonito".