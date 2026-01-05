Desvelan la 'jugada' de Marc Márquez para ganar a Bagnaia en Ducati

Chris Vermeulen, expiloto de MotoGP, ha explicado que el ilerdense "se dio cuenta de que la moto de 2025 no era mejor que la de 2024, pero sabía que podía pilotarla y que Pecco, en cambio, no podría".

A pocas semanas para que arranque la temporada 2026 de MotoGP, hay quien aún busca respuesta a cómo o por qué ha podido Marc Márquez 'barrer' con tanta superioridad a PeccoBagnaia en su primer año en Ducati.

Sobre este aspecto ha reflexionado Chris Vermeulen en 'Motorsport Republica', donde ha sacado a la luz una nueva teoría.

Según el expiloto de la máxima categoría, el de Cervera sabía que la GP25 no era superior a la GP24 y que le sería más fácil 'domarla' que al italiano.

"Hay un tipo que conozco y con el que trabajé hace muchos años… No está en Ducati, pero lleva mucho tiempo en el paddock y tiene una teoría sobre esto: dice que Marc se dio cuenta de que la moto de 2025 no era mejor que la de 2024, pero sabía que podía pilotarla y que Pecco, en cambio, no podría. Así que presionó a Ducati para conseguir esta moto", ha señalado.

"No estoy seguro de que esta historia sea cierta, pero hay muchas posibilidades de que haya sucedido, el tipo está muy bien integrado y habla con mucha gente", ha añadido.

Y Márquez trazó dicha estrategia: "Marc sabía que podría ganar a cualquiera con la moto nueva y que si todos corrieran con la 2024 sería más difícil, ya que PeccoBagnaia y Jorge Martín habían corrido una temporada brutal".