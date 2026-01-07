Un piloto de MotoGP recuerda el momento de su arresto: "Es lo que les falta a los chicos de hoy"

Jack Miller, piloto de Prima Pramac Yamaha, ha revelado cuál es el momento más divertido que recuerda y asegura que es algo que "les falta a los chicos de hoy".

Todas las personas tienen una anécdota sobre su vida que comentar cuando les preguntan acerca de una experiencia divertida. Todos los pilotos de la parrilla han participado en un vídeo para la web oficial de MotoGP en el que han felicitado el año nuevo a sus seguidores, además de comentar su vivencia favorita.

Sin embargo, no todos se muestran tan orgullosos como Jack Miller, piloto de Prima Pramac Yamaha, del suceso que tuvo que experimentar a los 15 años. El piloto australiano ha rememorado en el vídeo el momento en el que fue arrestado por la policía local de Manresa (Barcelona) tras conducir una scooter sin licencia.

"A mí ya me han arrestado una vez", comenta el piloto entre risas. "Conducía una scooter a los 15 años, sin licencia. Luego me llevaron a la comisaría de Manresa y tuve que pasar el día allí, desnudándome completamente para los controles de armas", añade el piloto en el vídeo.

Miller no esconde su satisfacción al contar dicha historia pese a su desenlace, y no duda en señalar que es algo que "les falta a los chicos de hoy" en día. "¡Una experiencia a los 15 años! ¡Experiencia de vida! Es lo que les falta a los chicos de hoy", concluye el '43' en el vídeo publicado por MotoGP en su cuenta de X.