Francia prepara un plan conjunto de "represalias" de Europa a las intimidaciones de Trump sobre Groenlandia

Francia, liderada por su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, está preparando un plan de represalias en colaboración con sus socios europeos si Estados Unidos intenta apoderarse de Groenlandia. En una entrevista, Barrot destacó la importancia de una respuesta conjunta y coordinada frente a las amenazas de anexión del presidente Donald Trump, quien ha mostrado interés en adquirir Groenlandia incluso por la fuerza. Aunque Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha descartado una opción militar, el gobierno francés sigue alerta y planea discutir el tema con Alemania y Polonia. Mientras tanto, Groenlandia y varios líderes europeos han rechazado firmemente cualquier intento de control estadounidense, reafirmando que el futuro de la isla debe ser decidido por su población y Dinamarca.

Francia ha anunciado que está trabajando para "tomar represalias" con sus socios europeos en un plan para articular una respuesta si Estados Unidos cumple su amenaza de apoderarse de Groenlandia, según ha informado Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores del país galo.

En una entrevista en la emisora France Inter, el jefe de la diplomacia francesa mantuvo que "sea cual sea la forma y el origen de la intimidación", el Ministerio de Exteriores francés ha comenzado a trabajar "para prepararnos para tomar represalias, para responder, y no para responder solos" con el objetivo de ser "convincentes e impactantes" frente al fin del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia incluso por la fuerza.

Barrot precisó que Francia compartirá su plan, que estará terminado "en los próximos días", con sus socios europeos, ya que "ante estas señales de intimidación" París quiere actuar, pero en coordinación con ellos, subrayó. Señaló que tendrá ocasión de debatir esta tarde sobre este asunto con sus homólogos alemán y polaco, con los que Francia forma "un tríptico, un trío con capacidad para influir en Europa".

Pese a todo, Barrot opinó que Estados Unidos "está muy comprometido con la Alianza Atlántica, con la OTAN", de la que forma parte Groenlandia como territorio autónomo de Dinamarca, y desveló una conversación telefónica que mantuvo ayer con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, según dijo, le aseguró que Washington descartaba una opción militar en la isla.

"Descartó la idea de que lo que acaba de ocurrir en Venezuela pudiera ocurrir en Groenlandia", afirmó el jefe de la diplomacia francesa, en alusión a la operación militar estadounidense llevada a cabo el sábado pasado en el país latinoamericano para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, con la intención de tomar el control del país.

Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó la víspera Rubio a un grupo de legisladores, y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses.

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de tomar el control de la isla y la polémica tomó fuerza esta semana después de que uno de sus principales asesores, Stephen Miller, durante una entrevista no descartase la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio.

Groenlandia, un extenso territorio poco poblado administrado por Dinamarca, ha rechazado de plano la idea de ser parte de Estados Unidos, y líderes europeos -incluidos los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido- respaldaron a Copenhague al afirmar que la isla "pertenece a su pueblo" y que solo este y Dinamarca pueden decidir su futuro.

