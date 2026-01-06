Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"

Los detalles El nueve veces campeón del mundo ha abordado con Ana Pastor aspectos que van desde cómo fue su infancia a qué hace en un día normal fuera de las carreras o cómo convive con sus múltiples lesiones.

Lesiones, operaciones, convivir con el dolor, dudar de si se volverá a poder competir al máximo nivel, bajones emocionales, recaídas físicas, renunciar a su familia deportiva, empezar una nueva aventura en un equipo desconocido o rechazar enormes cantidades de dinero. Eso es todo (o casi todo) lo que ha tenido que pasar en estos últimos cinco años Marc Márquez.

Todo para volver a cumplir el objetivo de ser campeón del mundo de MotoGP. Desde el 19 de julio de 2020 (momento de su caída en Jerez donde comenzó su calvario) hasta el 28 de septiembre de 2025 (domingo del GP de Japón donde certificó su séptimo título de MotoGP) han pasado 1.897 días que, tanto para el '93' como para sus aficionados, han sido una absoluta eternidad hasta que el piloto de Cervera ha vuelto al trono del motociclismo del que se había adueñado durante la década pasada.

Y, como había acostumbrado a los seguidores del motociclismo, lo ha hecho sin dejar capacidad a sus rivales de discutirle la primera posición del campeonato. 14 victorias al sprint, 11 triunfos de domingo, siete fines de semana perfectos consecutivos y 78 puntos de ventaja respecto al segundo sin haber podido disputar las últimas cuatro carreras de la temporada por lesión.

Ese es el balance que ha dejado la vuelta a lo más alto de Marc Márquez. Ni su compañero 'Pecco' Bagnaia, ni el que era el actual campeón Jorge Martín (lastrado por las numerosas lesiones, todo hay que decirlo) y ni siquiera la grata sorpresa de su hermano Álex Márquez han sido capaces de evitar la victoria por abrasión del '93' para convertirse en el piloto (empatado con Valentino Rossi) más laureado de la historia moderna del motociclismo con sus nueve títulos mundiales (siete de MotoGP).

Pero, detrás de todos esos números y del propio deportista, hay una persona. Una ha sacado su lado más humano en el especial El Objetivo realizado por Ana Pastor en el que el piloto oficial de Ducati ha hablado sin tapujos sobre cómo fue su infancia, cómo convive con las lesiones, qué hace en su día a día fuera de las carreras e incluso ha valorado cuándo podría llegar a retirarse.

"Convivir" con las lesiones

Ser piloto de MotoGP implica lesionarse en algún punto de tu trayectoria. No exento de ello, el mayor de los Márquez ha desarrollado una tolerancia al dolor "alta", lo que él mismo reconoce que es un arma de doble filo: "Esto me ha ayudado en muchas ocasiones, pero en otras me ha hecho que esa lesión sea más grave de lo que era".

Muchas de esas lesiones han dejado rastro en el cuerpo del laureado piloto español, lo que le ha hecho tener que lidiar con ellas a diario: "Convivo, te acostumbras. Sabes que cierto gesto no lo puedes hacer o que de cierta manera no puedes dormir porque si duermes del lado derecho te levantarás mal. Es así".

"También ciertos movimientos. Me gustaba mucho jugar al pádel con los amigos o ir al río y tirar la piedra. Pues ahora sabes que si hago eso tres veces o cuatro tendré molestias dos días. Entonces no lo hago, lo evito. Es convivir para luego estar en la moto al 100%", reconoce a Ana Pastor.

Marc Márquez explica cómo se encuentra su cuerpo después de sus múltiples lesiones: "Convivo con ellas"

"Te juegas la vida"

"Las caídas es lo que te marcan, las fuertes". Es la afirmación del piloto español para destacar que un piloto tiene que convivir con irse al suelo a alta velocidad a menudo.

Y, como añade, los pilotos son plenamente conscientes de todo el riesgo que asumen cada vez que se bajan la visera del casco: "Te haces daño y nos jugamos la vida. Somos conscientes, aunque los pilotos no queramos hablar de esto, pero somos conscientes de que sales a pista y te juegas la vida".

"Es un tema tabú, pero cuando estás en casa tranquilo eres consciente de que vas a 360 kilómetros por hora", reconoce el '93', admitiendo que los pilotos nunca manifiestan ese escenario. Eso sí, el mayor de los Márquez no cree que 'miedo' sea la palabra correcta, sino "respeto".

Ahora bien, el actual campeón del mundo de MotoGP reconoce que no se mira a sí mismo cuando se va al suelo: "Yo caigo y lo primero que hago es mirar la moto. Es uno de los puntos fuertes y débiles de que caigo y no suelto la moto muchas veces. No la suelto porque sé que si llega a la grava pues ya se destruye y no puedes seguir".

"Somos conscientes de que sales a pista y te juegas la vida": la reflexión de Marc Márquez sobre los pilotos y el riesgo con las caídas

Su gesto de defensa a Rossi

"Lo único que quiero decir es que respeten a todos". Esas fueron las palabras que Marc Márquez dijo tras ver que, durante la gala de final de temporada de este año MotoGP, la afición en Valencia abucheaba cada vez que Valentino Rossi salía en imágenes en las pantallas de la ceremonia.

Para él, es "normal" que constantemente le estén preguntando sobre el '46' y su complicada relación, pero sí ha explicado a Ana Pastor en El Objetivo por qué decidió pedir respeto durante la entrega de premios: "Vivir con rencor es muy duro, entonces mis aficionados no quiero que guarden rencor. Simplemente guarda la fuerza para aplaudirme a mí".

Marc Márquez explica por qué pidió que no se abucheara a Valentino Rossi: "Vivir con rencor es muy duro"

Gestionar la rivalidad con Álex

Aunque llevan varios años compartiendo parrilla de salida en MotoGP, ha sido en este 2025 el año en el que los hermanos Márquez Alentá se han visto más las caras en pista y, además, luchando por el liderato. Eso sí, a Marc le encanta esta situación: "No te puedo decir que sea complicado. Evidentemente quieres ganar y cuando estás en pista quieres ser competitivo, pero en el momento intentas dar el 100%. Una vez pasa, pues te ha ganado tu hermano".

Sin embargo, ha reconocido a Ana Pastor que la primera vez que cruzaron sus caminos esta temporada le resultó difícil: "Me costó mucho la primera carrera. Cuando vas detrás de uno, estás pensando dónde atacarlo y cómo hacerlo y me estaba costando pensar un punto de adelantamiento porque estaba pensando más en el peligro que en cómo adelantarlo".

Ahora bien, esa duda que tuvo la solventó con una conversación con Álex: "Pero lo arreglamos rápido esto. En la siguiente carrera ya vi que eso iba a pasar más y como hermano mayor lo senté. Le dije 'Te tengo que decir una cosa: este año tiene pinta de que vamos a disputarnos muchas carreras. Yo te voy a adelantar, tú me vas a adelantar, nos vamos a jugar últimas vueltas, y si pasa algo mañana lunes seremos hermanos'. Dijo vale y nos dimos la mano".

La conversación entre los Márquez para aprender a gestionar su rivalidad: "Lo senté y le dije 'si pasa algo, el lunes seremos hermanos'"

El recuerdo con su abuelo

Marc Márquez siempre ha hecho una constante muestra de lo importante para él que es su familia, algo que precisamente se vio en el espontáneo momento que protagonizó durante la entrega de premios de esta temporada en MotoGP donde hizo subir al escenario a sus padres y a su hermano para una hacerse una foto todos juntos.

Ahora bien, el '93' ha confesado a Ana Pastor que tiene una "especial conexión" con sus abuelos paternos: "Son con los que me crie, pero especialmente con mi abuelo. Me hacía él los circuitos, me marcaba él con las piedras". "Yo jugaba con él y mi hermano era más pequeñito, ahí sí se notaban los años de diferencia. Y decía (su abuelo) 'ahora esta curva y te la pongo, pero no te hagas daño por favor que me van a matar'", rememora.

De hecho, el piloto de Ducati, al llegar a la casa de sus abuelos en Cervera, muestra a Ana Pastor dónde comenzaban siempre los circuitos hechos por su abuelo para que él los recorriera en bici: "La primera curva siempre era ahí, a izquierdas. Por eso siempre se me dan mejor".

El emotivo recuerdo de Marc Márquez y su abuelo durante su infancia: "Me hacía él los circuitos"

Una fecha para su retirada

Con el objetivo de volver a ser campeón cumplido, muchos ven muy cerca una retirada del piloto de Ducati. Con contrato hasta 2026, el mayor de los Márquez Alentà no se pone fecha fija para colgar el casco, pero no lo ve muy cerca.

"No creo. Para mí, lo más difícil de un deportista es saber cuándo y cómo retirarse. Si alargar más el chicle o no. Si hay pasión y mientras el cuerpo me lo respete... Yo sé que me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente", afirma.

Para Márquez, serán las lesiones y cómo responda su cuerpo lo que dictaminará el final de su trayectoria deportiva: "Normalmente es al revés, mentalmente acabas y, si trabajas, el cuerpo seguiría, pero estamos en un deporte en que las lesiones no me han respetado mucho esta última parte, pero por todo lo que me he arriesgado me han respetado".

"Entonces tengo que entender año a año cómo va mi cuerpo. Mentalmente se va como un cohete, ahí hay gasolina, pero entender cómo y cuándo hacerlo".

¿Cuándo se va a retirar Marc Márquez? "Lo más difícil para un deportista es saber cuándo y cómo hacerlo"

