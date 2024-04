Carlos Sainz estuvo en Jerez. Estuvo el hijo, y estuvo el padre. El piloto de Ferrari habló, en el GP de España, con el equipo de laSexta y con un Álex Crivillé con quien compartió alguna que otra anécdota familiar relacionada con el motociclismo.

Porque Sainz conoce bien este mundillo: "Me pasé casi tres años viviendo en Cataluña, por el karting".

"Mi padre probó tu moto, Álex. ¿Probaste tú el coche, el Ford? Él hacía mucho Enduro. Mucho motocross. Cabrito él...", bromea Carlos.

En ese sentido, él también tuvo sus experiencias con las motos: "Yo lo hice, pero ya no me dejan. Me gusta la velocidad. Me gusta muchísimo".