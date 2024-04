Mercedes se lo dejó muy claro a Lewis Hamilton y a Nico Rosberg en la temporada 2016: si sufrían un accidente entre ellos tendrían que pagar los costes. Ambos firmaron un contrato después del accidente que sufrieron cuando luchaban por posición en el Gran Premio de Barcelona.

En el podcast 'Business of Sport', Rosberg ha recordado esta decisión de Mercedes: "Como Lewis y yo habíamos tenido un accidente, el equipo acabó haciéndonos pagar los daños".

"A partir de entonces, tuvimos que firmar un contrato que decía que si teníamos un accidente, independientemente de quién tuviera la culpa, teníamos que pagar los daños nosotros", recuerda el alemán, que se proclamó campeón de la Fórmula 1 precisamente ese curso.

Y desvela la cantidad que tuvo que pagar por uno de esos encontronazos: "Recuerdo la cantidad que tuve que pagar: 360.000 dólares por uno de los accidentes. Fue muy doloroso. Después de eso, nos aseguramos de no volver a engancharnos".

Pagos en la F2

Nico ya había tenido que asumir el coste de algunos accidentes en la Fórmula 2: "En cuanto ingresaron los 80.000 en mi cuenta, desaparecieron, porque mi padre había pedido un préstamo para pagar un accidente que yo había provocado en la Fórmula 2...".

"Había tenido un accidente que me destrozó el alerón delantero y el eje delantero, y valía 80.000 euros. En aquella época, el objetivo era no tener que pagar para correr, sino financiarse con patrocinadores. Con la excepción, claro, de que eso no incluía un accidente grave. Así que tuvimos que pedir dinero prestado, y el primer sueldo fue directamente a cubrir ese gasto", sentencia Rosberg.