La Fórmula 1 de 2022 ya es una realidad. No solo por los coches que se han ido presentando, sino porque, por fin, hemos podido ver a uno de los monoplazas rodando en pista. Ha sido el Aston Martin, el nuevo y espectacular Aston Martin, quien ha puesto sus gomas sobre el asfalto.

Ha sido durante un 'filming day', con Lance Stroll a los mandos. Gracias a este evento hemos visto ya cómo se desempeña el verdoso coche que tendrá como pilotos al canadiense y a Sebastian Vettel.

Eso sí, de momento, con 'limitaciones', y es que el Aston Martin no podía superar los 100 kilómetros por hora al ser simplemente un 'filming day'.

Getting a first look at the #AMR22 out on track. 👀#WeClimbTogether pic.twitter.com/LGQQ2VkoqV